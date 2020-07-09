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Çaldıkları araçlarla hırsızlık yapan 5 kişi yakalandı

İstanbul'da çaldıkları araçlarla ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alının 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA09 Temmuz 2020 Perşembe 12:04 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:04
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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Yakası'nda çaldıkları kamyonet ve minibüs tarzı araçlara iş yeri ve evlerden hırsızlık yapan suç örgütü üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, 7 Temmuz'da Ümraniye ve Maltepe'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda Ümit C, Emre C. ve yaşı küçük Y.K, E.K. ve R.B'yi yakaladı. Yaşı küçük şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin 9 araç, 7 plaka, 2 iş yeri ve otodan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Zanlıların çaldığı 9 araç çeşitli tarihlerde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bu arada, ara operasyonlarda olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.

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