AA 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:04 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 12:04

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Yakası'nda çaldıkları kamyonet ve minibüs tarzı araçlara iş yeri ve evlerden hırsızlık yapan suç örgütü üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, 7 Temmuz'da Ümraniye ve Maltepe'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda Ümit C, Emre C. ve yaşı küçük Y.K, E.K. ve R.B'yi yakaladı. Yaşı küçük şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin 9 araç, 7 plaka, 2 iş yeri ve otodan hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Zanlıların çaldığı 9 araç çeşitli tarihlerde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bu arada, ara operasyonlarda olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin de tutuklandığı öğrenildi.