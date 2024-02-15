Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Önceliğimiz madenci kardeşlerimize ulaşmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin göçük altında kaldığı maden sahasında incelemelerde bulunarak, Afet Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak olayın meydana geldiği ilk andan itibaren bakan yardımcısı, üç başmüfettiş ve bir müfettişle olay yerine intikal ettiklerini belirterek, "Buradaki çalışmalarımıza destek veriyoruz. Devletin tüm kurumları, kamu kurumları, AFAD başta olmak üzere İçişleri Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın tüm yetkilileri buradadır" diye konuştu.

Yaşanan olayın daha iyi yönetilebilmesi noktasında çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Işıkhan, "Bizim öncelikli hedefimiz madenci kardeşlerimize ulaşmak" dedi.

Özellikle madencilerin aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelmek, onların yanlarında olmak için bölgeye geldiğini söyleyen Bakan Işıkhan, "Odaklanmamız gereken en önemli konu şu an göçük altında kalan kardeşlerimize biran evvel ulaşmaktır" dedi.

Basın açıklamasının ardından maden sahasında incelemelerde bulunan Bakan Işıkhan, burada madende çalışan işçilerle bir araya geldi. AFAD yetkililerinin de eşlik ettiği incelemelerde Bakan Işıkhan, sahada devam eden arama kurtarma faaliyetlerini de yerinde takip etti.