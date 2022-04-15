Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin İstanbul'da işçilerle iftar yaptı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Özak Şirketler Grubuna bağlı tekstil fabrikasındaki iftar programına Bakan Bilgin ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Özak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Keskin ve yönetim kurulu üyeleri ile işçiler katıldı.

Bakan Bilgin ve Vali Yerlikaya, iftar öncesi sıraya girerek yemeklerini kendileri aldı.

Ayasofya Camii Müezzini Şükrü Asıleren'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Bakan Bilgin, pandemi sürecinin tüm dünyada oluşturduğu olumsuzluklara ve Türkiye'nin durumuna değindi.

Türkiye'nin büyük şeyler başaran bir ülke olduğunu vurgulayan Bilgin, "Pandemi sürecinde çaresizlikten, bakımsızlıktan, doktora gidememekten dünyanın birçok yerinde insanlar hayatını kaybetti. Türkiye'de nüfusun tamamı sağlık sigortası ile hastanelerimizde tedavi oluyor. Türkiye'de kimse pandemiden dolayı sokakta kalmadı. Devlet tüm vatandaşlarımıza el uzattı. Hatta öyle ki gelişmiş ülkelerde hasta olanlara dahi Türk devleti uçak gönderip, o hastaları buraya getirdi ve hastanelerimizde tedavi olmalarını sağladı. İnşallah bu günlerin de sonunu yaşıyoruz. Türkiye bu pandemiyi başarıyla yöneterek yendi. Bunda bizim sağlık altyapımızın, sosyal sigorta sistemimizin kapsayıcılığının çok önemli katkısı var." diye konuştu.

"DEVLET HER ZAMAN YANINIZDA"

Çalışanların ramazan ayını tebrik eden Bilgin, işçilerin ve işverenlerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Sorunları çözme noktasında kararlı olduklarını vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin üreticileri, emekçileri Türk devleti her zaman yanınızda. Sendikal hak ve özgürlükler konusunda herhangi bir sorun yaşadığınızda bizim telefonlarımız sizin emrinizdedir. İşverenimizin her problemini çözme konusunda da yanlarındayız."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise işçilerin alın terinin karşılığını en güzel şekilde temsil ettiğini dile getirerek, ramazan ayının çalışma hayatına, hanelere ve insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni etti.

İstanbul'daki çalışma hayatına dair bilgiler paylaşan Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 15 milyon 841 bin insanımız yaşıyor. İstanbul ülkemizin ihracatının hemen hemen yarısını karşılıyor. 5 milyon 800 binin üzerinde çalışanımız var. Sizlerin şahsında çalışan tüm kardeşlerimizin ramazanı mübarek olsun." dedi.

Özak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık'ın da konuşmasının ardından program dua ile sona erdi.