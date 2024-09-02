Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşıldığı iddiaları asılsız

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özel bir maden şirketinin genel müdürünün sosyal medya hesabından paylaştığı, bahse konu üyelik dökümündeki formatın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Yetki Tespit Otomasyon Sistemi'ne ait olmadığı belirtildi.

Herhangi bir işverenin, Bakanlığın sistemindeki bir dokümana erişim yetkisi bulunmadığına işaret edilen açıklamada, paylaşılan formattaki dökümleri, e-Devlet portalı üzerinden yalnızca sendikaların yetkili kullanıcıları ve sendika üyesi çalışanların, kendi e-Devlet şifreleriyle alabileceği kaydedildi.