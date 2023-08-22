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Çamaşır hırsızları kamerada: Seç, beğen, al!

Bursa'da bir ev sahibi yıkadığı çamaşırları kurutmak için zemin kattaki demir balkonuna astı, yoldan geçen şüpheli kıyafeti alarak kayıplara karıştı. Başka bir olayda motosikletle gelen iki kişinin mağazadan alışveriş yaparcasına balkondaki kıyafetleri çalması da güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA22 Ağustos 2023 Salı 09:07 - Güncelleme:
Çamaşır hırsızları kamerada: Seç, beğen, al!
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Şaşkınlık veren görüntü merkez Yıldırım ilçesine bağlı Davutkadı Mahallesinde meydana geldi. Çamaşırlarını kurutmak için balkona asan vatandaş balkona çıktığında çamaşırların yerinde olmadığını fark etti. Komşunun güvenlik kamerasını inceleyen ev sahibi şüpheli bir kişinin etrafı kolaçan ederek seçtiği çamaşırları soğukkanlı bir şekilde alıp kayıplara karıştığını gördü. Geçtiğimiz günlerde de yine Yıldırım ilçesine bağlı Fidyekızık Mahallesi'nde motosikletle gelerek balkondan ayakkabı ve kıyafetleri seçerek çalmıştı.

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