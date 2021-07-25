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Güncel

Cami kubbesindeki leylek yavruları sağlık kontrolünden geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir caminin kubbesindeki yuvada bulunan leylek yavruları, Osmangazi Belediyesinde görevli veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Veteriner hekim Kadir Özdemir, söz konusu yavruların sağlıklı olduğunu ve henüz uçma çağına gelmediklerini tespit etti.

AA25 Temmuz 2021 Pazar 15:34 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 15:34
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Osmangazi İlçe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanlı'dan günümüze kalan leylek hastanesi "Gurabahane-i Laklakan"ın bulunduğu ilçede, belediye ekipleri, Yenibağlar Mahallesi Hak Resullallah Camisi'nin kubbesindeki yuvada barınan 3 leylek yavrusundan birinin kanadındaki sorun nedeniyle uçamadığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine bölgeye giden Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, itfaiyenin desteğiyle yuvanın bulunduğu cami kubbesine çıkmak için hazırlık yaptı.

Koruyucu kıyafetleri giyerek itfaiyenin yardımıyla yuvaya ulaşan, belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Kadir Özdemir, leylek yavrularının kanatlarını ve eklemlerini kontrol etti.

Özdemir, söz konusu yavruların sağlıklı olduğunu ve henüz uçma çağına gelmediklerini tespit etti.

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