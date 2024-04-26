İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2024 Cuma / 18 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5865
  • EURO
    35,0352
  • ALTIN
    2458.79
  • BIST100
    9807.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cami önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan imam yaşamını yitirdi
Güncel

Cami önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan imam yaşamını yitirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir imam, sabah namazı için görevli olduğu camiye gittiği sırada husumetli komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

AA26 Nisan 2024 Cuma 11:00 - Güncelleme:
Cami önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan imam yaşamını yitirdi
ABONE OL

Denizciler Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camisi imamı Hasan İnci (40) sabah namazı için görev yaptığı camiye gittiği sırada komşusu M.A.Ö'nün pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Cami önündeki saldırının ardından, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, İnci ile aralarında husumet bulunan cinayet zanlısı M.A.Ö'yü gözaltına aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.