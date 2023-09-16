İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2023 Pazar / 3 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Camide alkol provokasyonu: O alçak tutuklandı

İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA16 Eylül 2023 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Camide alkol provokasyonu: O alçak tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Y.Ö'nün işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. S.Y.Ö, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SKANDAL SAVUNMA: BEN ATEİSTİM CAMİ BENİ İLGİLENDİRMEZ

Buradaki ilk ifadesinde dini inancı olmadığını ve yüksek alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini beyan eden şüphelinin, "Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım. İçeride namaz kılan son 1 kişi kalmıştı o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum." dediği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.