Camide alkol provokasyonu: O alçak tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Y.Ö'nün işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. S.Y.Ö, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Buradaki ilk ifadesinde dini inancı olmadığını ve yüksek alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini beyan eden şüphelinin, "Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım. İçeride namaz kılan son 1 kişi kalmıştı o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum." dediği öğrenildi.