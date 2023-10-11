İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2023 Çarşamba / 27 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7316
  • EURO
    29,4279
  • ALTIN
    1668.8
  • BIST100
    8375.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Camide içki içip fotoğrafını paylaşmıştı: Cezası belli oldu
Güncel

Camide içki içip fotoğrafını paylaşmıştı: Cezası belli oldu

İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

AA11 Ekim 2023 Çarşamba 15:36 - Güncelleme:
Camide içki içip fotoğrafını paylaşmıştı: Cezası belli oldu
ABONE OL

Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık Safa Yasin Özbakır tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı.

Savunmasını yapan sanık Özbakır, söz konusu paylaşımı genellikle gayrimüslim kesimin ağırlıkta olduğu kullanıcıların bulunduğu bir uygulamada yaptığını savundu.

Paylaşımı ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek istemediğini kaydeden Özbakır, "Gerçekleştirdiğim eylem nedeniyle çok fazla pişmanım. Ailem de manevi olarak çok fazla yıpranmıştır. Bundan sonraki hayatımda bırakın bu tarz bir paylaşımı sosyal medyada yapmayı, normal hayatımda bile bu tarz bir paylaşımı sözel olarak yapmayacağıma, azınlıkta kalmış bile olsa herhangi bir kesimin dini değerlerini aşağılamayacağıma dair mahkemenizde söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

- İLK DURUŞMADA KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir bölümünün Müslüman olduğu değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu belirtilen mütalaada, bu nedenle sanığın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Özbakır, başta Müslüman kesimden özür dilediğini belirterek, herkesten özrünü kabul etmelerini dilediğini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Özbakır'ı "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Özbakır'ın tahliyesine hükmetti.

- İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 Eylül'de bir sosyal medya platformunda "kondopolos" rumuzlu kullanıcı tarafından camide alkol kullanıldığına ilişkin paylaşım yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin saat 13.30'da cami bahçesine giriş yaptığı, saat 14.48'de ise elinde bir spor çanta ile camiye girdiği aktarılan iddianamede, sanığın içeride kameranın açısından çıkıp sosyal medya için fotoğraf çektiğinin tespit edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, bu kapsamda sanık Safa Yasin Özbakır'ın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.