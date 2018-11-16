Çamlıca Kulesi 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi'ni 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.
İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılırken, açılış tarihi de belli oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi'ni 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.
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