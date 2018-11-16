Çamlıca Kulesi 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açılıyor

İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılırken, açılış tarihi de belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi'ni 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.