Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çamlıca Kulesi 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi'ni 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılırken, açılış tarihi de belli oldu.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi'ni 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Terör örgütünün sözcülüğünü yapmayın´

´Terör örgütünün sözcülüğünü yapmayın´

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA