Çanak anten bağlantısı yaparken akıma kapılarak öldü
Ordu'nun İkizce ilçesinde çatıda çanak anten bağlantısı yaparken yüksek gerilim hattının tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan Adnan Güney (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- DHA
İkizce ilçesinde önceki gün 3 katlı evin çatısında çanak anten bağlantısı yapan Adnan Güney evin yanında bulunan yüksek gerilim hattının tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan Güney, çağırılan ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güney, bu sabah yaşamını yitirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.