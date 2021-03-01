Çanakkale Boğazı tek yönlü kapatıldı

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 12:40 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 12:40

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) ekipleri, kuzeyden güneye seyredecek Hong Kong bayraklı "Cosco Vietnam", Almanya bayraklı "Ludwigshafen Express" ve Liberya bayraklı "MSC Viviana" adlı gemiler için hazırlık yaptı.

En küçüğü 334, en büyüğü 399 metre uzunluğunda olan gemilerin geçişinden dolayı boğaz, tek yönlü transit gemi trafiğine kapatılarak önlem alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerin refakat ettiği gemilerin geçişini tamamlamasının ardından, boğaz trafiğinin saat 17.45'te normale dönmesi bekleniyor.