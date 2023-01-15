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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Liberya bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

AA15 Ocak 2023 Pazar 10:11 - Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi
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İzmir'in Aliağa Limanı'ndan Bursa'nın Gemlik Limanı'na giden, 100 metre uzunluğunda ve 2 bin 926 groston ağırlığındaki "Chona" isimli geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-15" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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