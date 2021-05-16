İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2021 Pazar / 4 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4705
  • EURO
    10,2921
  • ALTIN
    501.151
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye çekildi
Güncel

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye çekildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken makineleri arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenip güvenli bölgeye demirletildi.

AA16 Mayıs 2021 Pazar 17:47 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 17:48
ABONE OL

İstanbul Tuzla Limanı'ndan İspanya'nın Algeciras Limanı'na giden Panama bayraklı 207 metre uzunluğundaki "Newyorker" isimli konteyner gemisinin makineleri, Gelibolu ilçesi açıklarında arızalandı.

Bunun üzerine gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Arıza nedeniyle bir süre sürüklenen 25 bin 294 grostonluk gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" isimli römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye güvenli demir bölgesine götürüldü. Gemi burada demirletildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.