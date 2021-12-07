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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Boğaz trafiği kapatıldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 225 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı 'Fortune Trader' adlı buğday yüklü gemi makine arızası yaptı. Yedeklenen gemi, Lapseki ilçesi yakınlarındaki Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

DHA7 Aralık 2021 Salı 22:06 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 22:06
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Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan Cibuti'ye giden 40 bin 609 grostonluk Liberya bayraklı 'Fortune Trader' adlı kuru yük gemisinin makineleri saat 20.35'te Gelibolu önlerinde arıza yaptı. Kısa süre sürüklenen geminin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-4, Kurtarma-15 ve Nazım Tur römorkörleri sevk edildi.

Güvenlik amacıyla bir süre Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılırken, römorkörler tarafından yedeklenen gemi, Lapseki ilçesi yakınlarındaki Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

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