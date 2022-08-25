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Güncel

Çanakkale Boğazı'nda tanker kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Çanakkale Boğazı'nda bir tanker ile özel tekne arasında çatışma yaşandı. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 'Türkeli' römorkörü ile 'KEGM-9' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 22:17 - Güncelleme:
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Rusya'dan Yunanistan'a giden 140 metre uzunluğundaki 4 bin 531 grostonluk Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile içinde 2 kişi bulunan özel tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Burhanlı mevkisi önlerinde çatıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirilmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede çatışmada can kaybı yaşanmadığı ve yaralı bulunmadığı belirlenirken teknede hasar oluştuğu tespit edildi.

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