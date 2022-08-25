Çanakkale Boğazı'nda tanker kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Rusya'dan Yunanistan'a giden 140 metre uzunluğundaki 4 bin 531 grostonluk Rusya bayraklı "Karakuz" isimli tanker ile içinde 2 kişi bulunan özel tekne, henüz belirlenemeyen nedenle Burhanlı mevkisi önlerinde çatıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirilmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede çatışmada can kaybı yaşanmadığı ve yaralı bulunmadığı belirlenirken teknede hasar oluştuğu tespit edildi.