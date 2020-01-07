07.01.2020 11:07 - Güncelleme: 07.01.2020 11:07

Çanakkale Merkez okullar tatil mi? Çanakkale Valiliği okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Çanakkale'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, bazı vapur seferleri de durduruldu. Çanakkale'nin Çan ve Ayvacık ile Balıkesir'in Balya ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

ÇANAKKALE MERKEZ OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'nin Çan ve Ayvacık ile Balıkesir'in Balya ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çan'da tüm okullar, Ayvacık'ta da taşımalı eğitim merkezleri bir gün tatil edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Balya ve çevresinde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımalı sistem kapsamında gelen öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği duyuruldu.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, bazı vapur seferleri de durduruldu.

Kent merkezinde dünden bu yana etkili fırtına, sabah yoğun kar yağışıyla etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada ise Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarında verilen hizmetin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Ayrıca, dün iptal edilen Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferleri bugün de yapılamayacak.