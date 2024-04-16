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Çanakkale Valiliği, vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olması konusunda uyardı

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada bugün etkili olması beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

DHA16 Nisan 2024 Salı 00:59 - Güncelleme:
Çanakkale Valiliği, vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olması konusunda uyardı
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Çanakkale Valiliği, bugün beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgarın, orman yangınları açısından risk oluşturabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, 16.04.2024 Salı günü ilimizde sıcak havanın yanı sıra kuvvetli rüzgar da beklenmektedir. Orman yangınları açısından bu durum çok büyük bir risk oluşturmaktadır. Son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının birçoğu da maalesef beşeri hatalardan kaynaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, bütün arazilerde ve özel mülkiyete tabi bahçelerde kesinlikle ateşten uzak durması, ayrıca bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılması gibi yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir Orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmalıdır." denildi.

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