18 Mart 2021 Perşembe 11:32 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 11:32

Çanakkale Zaferi'nin kaçıncı yılı kutlanıyor? sorusu, bugün yıl dönümü olan kutlu zafer hakkında paylaşım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Binlerce kahramanlık hikayelerinin anlatıdlığı Çanakkale Zaferi'nde kahraman Türk ordusunun cephede verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkilemiştir. Peki Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi nedir? İşte tarihi zaferin neden, sonuç ve önemi...

ÇANAKKALE ZAFERİNİN KAÇINCI YILI?

Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 106 yıl geçti. Türk milleti destansı bir zafere imza atarak İngiliz-Fransız güçlerini Çanakkale'yi dar etmeyi başardı. Binlerce kahramanlık hikayelerinin anlatıdlığı Çanakkale Zaferi, Çarlık Rusya'sının yıkılmasına yol açmış ve Ruslar'ın sıcak denizlere inme hayalleri suya düşmüştür.

Birinci dünya savaşının başlama nedeni ise bir Sırp gencinin Avusturya-Macaristan krallığının prensine yaptığı suikast olarak gösterilse de sonrasında yaşanan kutuplaşmalar savaşın aslında bu kadar basite indirgenemeyeceğini gözler önüne serdi.

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Çanakkale Zaferiyle elde edilen galibiyet, dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir. Bu da Çanakkale Zaferinin anlam açısından en önemli nihayetidir.

Çanakkale Savaşı, sonuçları ile beraber dünya tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

- Yenilmez denilen İngiliz ordusu yenilgiye uğratıldı,

- Bu savaşın ardından Kurtuluş Savaşı ile beraber İngiliz emperyalizmi darbe aldı,

- Türklerin eğer isterlerse neler yapabilecekleri tüm dünya tarafından öğrenilmiş oldu,

- Türk halkına çok güçlü bir motivasyon sağladı,

- İngiliz hükümetinin çökmesi ile değişiklik yaşandı,

- Türk tarihinin sonraki zaferleri için önemli bir adım teşkil etti,

- 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin kaybetmediği tek cephedir,

- İstanbul'un işgali gecikmiştir,

- Çarlık Rusya yıkılmış ve bu sayede yeni kurulan Sovyetler Birliği ile Bolşevik dönemi Kurtuluş Savaşı sırasında cephane yardım yapmıştır,

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.

ÇANAKKALE SAVAŞININ NEDENLERİ

Birçok farkı sebepten dolayı Çanakkale Savaşı oldukça önemlidir. 1. Dünya Savaşı'nda bu cephenin açılmasında çok güçlü nedenler bulunuyor.

- Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak istemektedir,

- İngiliz ve Fransızların İstanbul'u ele geçirme isteği,

- Ekonomisi gittikçe kötüye giden Çarlık Rusya yardım ulaştırmak,

- Osmanlı Devleti topraklarındaki petrol yataklarını ele geçirmek,

- Balkan savaşlarında yara almış olan Osmanlı Devleti'ni tamamen bitirmek,

- 2 Alman gemisinin Türk bayrağı altında Rus limanlarını bombalaması,

- Bu nedenler ile beraber Osmanlı Devleti'nin müttefik olan Almanya'nın bu savaşa kazanacağı düşüncesi,

Bu gibi sebeplerden ötürü Osmanlı devleti savaşa girmiş ve Çanakkale Zaferi dünya çapında çok önemli bir tarih yaratmıştır. Her ne kadar Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda yenilen taraf olsa bile, Kurtuluş Savaşı'na ateşleyen en önemli muharebeler arasında yer alıyor. Özellikle Kurtuluş Savaşının baş mimarı olan Mustafa Kemal Atatürk'e karşı halkın inancı ve saygısı çok yüksek noktaya ulaşmıştır.

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