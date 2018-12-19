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Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler, kent merkezinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen çok sayıda can yeleği, bot ve bot motoru ile 2 kara taşıtına da el konuldu.

Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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