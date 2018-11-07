Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Ezine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçe merkezindeki otogar kavşağında şüpheli bir minibüsü durdurdu.
Minibüste yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.