28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0541
  • 6,7591
  • 248.408
  • 86.961
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevinde bulunan sahil güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesi açıklarında bir grubun lastik botla denizde seyrettiğini tespit etti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botu ile Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çin´de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

3 haftalık asker, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

AK Parti ilçe başkanlığına EYP’li saldırı

AK Parti ilçe başkanlığına EYP’li saldırı

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

PKK'dan çöküş itirafı! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'dan çöküş itirafı! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Bakan Soylu: Bir tehlike var

Bakan Soylu: Bir tehlike var

Yangında öldüğü sanılıyordu... Korkunç gerçek ortaya çıktı

Yangında öldüğü sanılıyordu... Korkunç gerçek ortaya çıktı

Sigortasız çalışana emeklilik hakkı

Sigortasız çalışana emeklilik hakkı
 

POPÜLER HABERLER

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Devletin zirvesi Samsun'da

Devletin zirvesi Samsun'da

'Sakın Abdullah Avcı bir bahane bulmasın'

'Sakın Abdullah Avcı bir bahane bulmasın'

Milli gurur AKINCI göklerle buluşacak!

Milli gurur AKINCI göklerle buluşacak!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA