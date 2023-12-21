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Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 34 kaçak göçmen yakalandı.

IHA21 Aralık 2023 Perşembe 01:02 - Güncelleme:
Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-6' tarafından hareket halinde durdurdukları lastik bot içinde 34 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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