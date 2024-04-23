İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2024 Salı / 15 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5617
  • EURO
    34,8975
  • ALTIN
    2429.97
  • BIST100
    9645.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Güncel

Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda, 43 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA23 Nisan 2024 Salı 17:45 - Güncelleme:
Çanakkale'de 43 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
ABONE OL

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu 2 araçta Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda 11 can yeleği ve 30 bin 400 lira ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan H.T, H.Z, M.K. ve E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Şüphelilerden E.G. adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.