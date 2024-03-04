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Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem! İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanlığı'ndan depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, 'Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.' ifadelerini kullandı.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 21:50 - Güncelleme:
Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem! İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama
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AFAD, saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem anına ilişkin ilk görüntüler de vatandaşların telefon kameralarına böyle yansıdı. İşte o görüntüler...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, "Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZHASEKİ: İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİMİZ TÜM KURUMLARIMIZLA BİRLİKTE SAHADA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, de sosyal medya hesabından "Çanakkale Yenice'de meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz tüm kurumlarımızla birlikte sahada çalışmalarına başladı. Rabbim, ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

PROF. DR. BÜLENT ORUÇ: BUNLAR ASLINDA ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLERDİR

Çanakkale'deki depremi 24 TV ekranlarına değerlendiren Kocaeli Üni. Jeofizik Müh. Öğr. Üy. Prof. Dr. Bülent Oruç, "Bunlar aslında orta büyüklükteki depremlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İBB ADAYI KURUM: DOĞRU ADIMLARI ATARSAK ENDİŞEYE YER YOK

Deprem hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Geçmiş olsun Marmara. Geçmiş olsun İstanbul. Allah ülkemizi, İstanbul'umuzu daha büyüğünden korusun. Depreme karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor. Doğru adımları atarsak endişeye yer yok. Tedbir alıp, depremle yaşamayı öğreneceğiz." ifadelerini kullandı

İSTANBUL VALİSİ GÜL: ŞU ANA KADAR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin İstanbul'da da hissedildiğini, kentte şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Vali Gül, saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gül, "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul'dan da hissedilmiş olup, şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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