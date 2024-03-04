AFAD, saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Çanakkale'de 4,9'luk deprem paniği güvenlik kameralarına yansıdı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 4.9'luk deprem sonrası ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü, şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini söyledi.

Yenice'de depremi hisseden bir vatandaş, "Kısa süreli bir sarsıntı oldu. Şu anda dışarıda bekliyoruz. Evlere giremiyoruz" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yenice'de depremi hisseden bir vatandaş, "Kısa süreli bir sarsıntı oldu. Şu anda dışarıda bekliyoruz. Evlere giremiyoruz" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice merkezli 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk ile ilk olarak AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Aktaş, AFAD İl Müdür Yardımcısı Abbas Aslan'dan deprem ile ilgili il genelinde yapılan tarama ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, "Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, de sosyal medya hesabından "Çanakkale Yenice'de meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz tüm kurumlarımızla birlikte sahada çalışmalarına başladı. Rabbim, ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

Çanakkale'deki depremi 24 TV ekranlarına değerlendiren Kocaeli Üni. Jeofizik Müh. Öğr. Üy. Prof. Dr. Bülent Oruç, "Bunlar aslında orta büyüklükteki depremlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

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Deprem hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Geçmiş olsun Marmara. Geçmiş olsun İstanbul. Allah ülkemizi, İstanbul'umuzu daha büyüğünden korusun. Depreme karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor. Doğru adımları atarsak endişeye yer yok. Tedbir alıp, depremle yaşamayı öğreneceğiz." ifadelerini kullandı

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İstanbul Valisi Davut Gül, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin İstanbul'da da hissedildiğini, kentte şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Vali Gül, saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gül, "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul'dan da hissedilmiş olup, şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: "Bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen; Çanakkale yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız, korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış; ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun."

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Deprem sonrası sokağa çıkan bir vatandaş 99 depremini yaşadığını belirterek, "Dükkanda oturuyordum bir anda sallandı. Aynı anları yaşayacağım diye çok korktum, hala titriyorum." dedi.

Deprem anını bu sözlerle anlattı:



Çok korktuk hala titriyorum şu anda pic.twitter.com/QfeM1hoEPB — Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 4, 2024

VALİLİKTEN SON AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale'de Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Saat 00.00 itibarıyla ilimiz genelinde olumsuz durum meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verildi.

