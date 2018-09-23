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Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren jandarma ekipleri, Ayvacık'n Gülpınar köyü Kumbağlar mevkisinde bulunan zeytinlik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Minibüslerle Gülpınar Jandarma Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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