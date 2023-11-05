Çanakkale'de 700 hektarlık alan yangında zarar gördü

Gelibolu'nun Ilgardere köyü yakınlarında dün saat 14.21 sıralarında orman yangını başladı. Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nden bildirilen ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ndeki Bakacak tepe mobil kamerasından da tespit edilen yangına 9 hava aracı, 81 arazöz, 22 ilk müdahale aracı, 16 iş makinesi, 40 diğer kurum araçları ve 510 personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

Ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın saatteki 80 kilometre hızıyla büyüdü. Akşam saat 19.00 sıralarında başlayan sağanak yağışla yangın 21.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı. Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltılırken, Cumalı, Ilgardere, Cevizli köylerinde önleyici tedbirler alındı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları ve karadan ekipler soğutma çalışmalarına devam etti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile havadan ve karadan inceleme yaptı, söndürme çalışmalarını koordine etti.

Yangın 24 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 700 hektar alan zarar gördü. Orman Genel Müdürü Karacabey, Yangın Yönetim Merkezi'nde basın açıklaması düzenledi.

Çanakkale'de yaklaşık 700 hektarlık bir ormanlık alanı etkileyen yangının bugün saat 14.00 itibarıyla kontrol altına alındığını açıklayan Bekir Karacabey, "Çanakkale'de dün 3'ü orman yangını, 4 de orman dışı yangın olmak üzere 7 yangın meydana geldi. Türkiye genelinde ise 18 orman yangını ve 12 kırsal alan yangını olmak üzere toplam 30 yangın meydana geldi. Çanakkale'de yıllık toplamda 144 orman yangını ve bunun neredeyse 4 katından fazla 655 kırsal alan yangını olmak üzere toplam yaklaşık 800 yangın meydana geldi. Bu yangınlarda maalesef 4 bin 966 hektar orman alanımız etkilendi, zarar gördü. Türkiye genelinde bugün itibarıyla 2 bin 484 orman yangınında 15 bin 111 hektar orman alanımız etkilendi. Yangın başına düşen orman alanına baktığımızda 6 hektarlık bir alanın orman yangınlarından etkilendiğini görüyoruz. Bu rakam son 4 yılın ortalamasına baktığımızda aynı günün değerleri açısından en az etkilenen orman alanı olduğunu bize gösteriyor. Çanakkale'de 16 Temmuz'da ve 22 Ağustos tarihlerinde yangınlar meydana geldi. 16 Temmuz'daki Kızılkeçili yangınında bin 240 hektar, 22 Ağustos'taki Damyeri yangınında da 2 bin 650 hektar olmak üzere toplamda 3 bin 890 hektar orman alanımız bu yangınlarda etkilendi. Bu sahalarda Orman Bölge Müdürlüğümüze ait personelimizin, arkadaşlarımızın yoğun çalışmalarıyla sahalardaki yanan ağaçların temizlenme işlemi büyük ölçüde tamamlandı. Bu çalışmalar devam etmekle birlikte 500 hektarlık bir alanda tamamen temizlendi. Bunun 250 hektarlık kısmı da şuanda tekrar ormanlaştırılmak üzere hazır hale getirildi. İnşallah 11 Kasım'da, 11.11'de saat 11.00'de tüm Türkiye genelinde gerçekleştireceğimiz Milli Ağaçlandırma Günü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Ormanı tesisimiz inşallah Radar Tepe mevkiinde gerçekleştirilecek" dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili şu an güvenlik kuvvetlerinin çalışmalarının devam ettiğini belirten Karacabey, "Bir takım tespitler yapılıyor. İnşallah onlar belli olduğunda paylaşacağız" diye konuştu.