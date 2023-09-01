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Çanakkale'de 9 kaçakçı organizatör ve 184 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerinde jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 184 kaçak göçmen ile 9 organizatör yakalandı.

IHA1 Eylül 2023 Cuma 09:35 - Güncelleme:
Çanakkale'de 9 kaçakçı organizatör ve 184 kaçak göçmen yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesine bağlı Akçakeçili köyü Aktaş Ovası ile Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Kumbağlar mevkiinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince saat 00.30 ile 05.30 saatleri arasında düzenlenen operasyonlarda 184 kaçak göçmen ile 7'si Türk, 1'i Afganistan ve 1'i Mısır uyruklu 9 organizatör yakalandı. Operasyonda minibüs, kamyonet ve bot motoru ele geçirildi. Jandarmada işlemleri devam eden 9 organizatör, işlemlerinin ardından Ayvacık ve Ezine ilçelerinde savcılığa sevk edilecekler. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

  • kaçak göçmen operasyonu
  • jandarma eylemi
  • Sahil Güvenlik operasyonu

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