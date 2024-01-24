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Güncel

Çanakkale'de cezaevi firarisi bir şahıs ailesinin evini yaktı

Çanakkale'de 6 gün önce cezaevinden firar eden ve dün annesi ile kız kardeşinin yaşadığı evi yaktıktan sonra kaçan kişi, 9 saat sonra polise teslim oldu.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
Çanakkale'de cezaevi firarisi bir şahıs ailesinin evini yaktı
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Serkan K. (27) ailesinin evini yaktıktan sonra kaçtığı yan binadaki dairenin balkonunda polislerle görüştü. Bir süre ikna edilmeye çalışılan kişi, 9 saat sonra polise teslim olmayı kabul etti.

Buradan alınan Serkan K. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Serkan K'nin buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

OLAY

Çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu Ayvacık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Serkan K. (27), dün annesi ve kız kardeşinin Cevatpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde bulunan evini yakmış, yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Olay yerine gelen polisi fark edince yan binadaki dairenin balkonuna atlayan Serkan K, teslim olması için ikna edilmeye çalışılmıştı.

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