Çanakkale'de düzensiz göçe operasyon

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ezine ilçesi Körüktaşı köyü Kestanbol Kaplıcaları mevkiinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 T 5027 plakalı ticari araç içinde 2'si erkek, 1'i kadın, 2'si erkek çocuk ve 3'ü kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Araç yediemin otoparkına çekildi. Organizatör O.K. gözaltına alındı. Organizatör O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakalanan 8 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.