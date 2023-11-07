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Çanakkale'de düzensiz göçe operasyon

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda bir ticari araç içinde Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör ise tutuklandı.

IHA7 Kasım 2023 Salı 17:59 - Güncelleme:
Çanakkale'de düzensiz göçe operasyon
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ezine ilçesi Körüktaşı köyü Kestanbol Kaplıcaları mevkiinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 T 5027 plakalı ticari araç içinde 2'si erkek, 1'i kadın, 2'si erkek çocuk ve 3'ü kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Araç yediemin otoparkına çekildi. Organizatör O.K. gözaltına alındı. Organizatör O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakalanan 8 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

  • kaçak göçmen operasyonu
  • gözaltı
  • Afganistan uyruklu kaçaklar

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