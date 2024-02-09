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  • Çanakkale'de seyir halinde ilerleyen motosikletli 2 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti
Güncel

Çanakkale'de seyir halinde ilerleyen motosikletli 2 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosikletle seyir halindeki 2 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

AA9 Şubat 2024 Cuma 09:15 - Güncelleme:
Çanakkale'de seyir halinde ilerleyen motosikletli 2 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti
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Sarıot köyünden ilçe merkezine doğru giden Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı'nın (24) bulunduğu motosiklete ana yola yaklaştıklarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Şakir Aydın'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Tayfun Avcı da kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

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