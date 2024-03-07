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  • Çanakkale'de yakalanan 15 düzensiz göçmen Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
Güncel

Çanakkale'de yakalanan 15 düzensiz göçmen Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

Çanakkale'de jandarma ekiplerince 15 düzensiz göçmen yakalandı.

AA7 Mart 2024 Perşembe 19:03 - Güncelleme:
Çanakkale'de yakalanan 15 düzensiz göçmen Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ezine ilçesine bağlı Körüktaşı köyündeki Kestanbol Kaplıcaları mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, iki araçta Afganistan uyruklu 9'u çocuk 15 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla H.Ş. ve T.O. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Muhafaza altına alınan 2 araç yediemin otoparkına çekildi.

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