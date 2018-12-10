Çanakkale'de işçilerini taşıyan minibüse tır çarptı

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs ile tır, Yeniceköy mevkisinde çarpıştı.
Kazada, çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu bildirildi.
Olay yerine güvenlik güçleri, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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