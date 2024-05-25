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Candan Yüceer'in ilk icraatı vaadini unutmak oldu: İndirim mümkün değil!

Tekirdağ'da 31 Mart seçimlerinden önce 'Suya yüzde 50 indirim yapacağım' sözü veren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 'Yeni su kaynakları bulunmadan ve maliyetleri azaltmadan suya indirim yapmam mümkün değil.' sözleriyle geri adım attı.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 08:14 - Güncelleme:
Candan Yüceer'in ilk icraatı vaadini unutmak oldu: İndirim mümkün değil!
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESKİ) 2024 Mayıs ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in başkanlığında gerçekleşti. AK Parti Grubu adına konuşan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Yüceer'e seçim dönemindeki verdiği suya yüzde 50 indirim sözünü hatırlattı.

Yüceer, "Bizim yer üstü suyuna ihtiyacımız var. Yeraltı suyu kaynaklarımız tükeniyor ve kirleniyor. Yer üstü suyu yapmadığımız sürece, gölet ve barajlarımızı bir an önce hayata geçirmediğimiz sürece, kayıp kaçak oranında ciddi anlamda seferberlikle mücadele etmediğimiz sürece, yani kaynaklarımızı koruyarak, yeni kaynaklar oluşturarak, maliyetler düşürerek şu an onun için uğraşıyoruz. Bunları yapmadan su faturalarında yüzde 50 ucuzlamaya gidebilmek kimsenin yapabileceği bir şey değil" dedi.

CHP'nin adayı olan Candan Yüceer, su ile ilgili "Su faturalarında yüzde 50 indirim yapacağız. Suyu DSİ ile birlikte yüzey depolama alanlarından sağlayacağız. TESKİ Enerji A.Ş. bünyesinde GES kuracağız. Kayıp kaçak ile mücadele edeceğiz. İçme suyu arıtma tesisler yapacağız. Atık su arıtma tesisleri yapacağız." demişti.

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