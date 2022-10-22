Çankırı'da kaza: 2 ölü

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolu Şıhdoğan mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Samsun yönünde giden M.A. (34) yönetimindeki 28 AE 891 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Otomobil hurdaya dönerken ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan C.Ç. (81) ve G.K.'nin (41) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yalanan sürücü M.A. ile P.K. (19) ve N.Ç. (74), ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.