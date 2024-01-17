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#CANLI Akşam Future&Trends Summit başladı

Türkiye'nin Gazetesi” vizyonuyla 105 yıldır yayın hayatına devam eden Akşam Gazetesi Future&Trends dergilerinin 19. yılını 'Akşam Future&Trends Summit' ile taçlandırıyor. Zirveye katılan konuşmacılar finanstan otomotivdeki geleceğe, e-ticaretten yatırıma kadar birçok konuyu değerlendiriyor. Akşam Future & Trends Summit 24 TV ve AKŞAM TV ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

17 Ocak 2024 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
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Akşam Gazetesi, Future&Trends dergilerinin 19'uncu yılı nedeniyle, bugün İstanbul'da 'Akşam Future&Trends Summit' etkinliğini düzenliyor.

Bu yıl ikinci kez "Türkiye'nin Gelecek Yüzyılı" temasıyla düzenlenen Future and Trends zirvesi, dört oturumdan oluşuyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleşen Akşam Future & Trends Summit 24 ve AKŞAM TV ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

Türkiye'de ve dünyada sektörlerin gelecek yüzyılını kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren zirvenin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A.Burak Dağlıoğlu ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu yapıyor.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğu ve Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda, Akşam Gazetesi tarafından düzenlenen Akşam Future&Trends Summit; ülkemizde ve dünyada finanstan sigortaya, inşaat, çevre, şehircilikten e-ticaret ve perakendeye kadar sektörlerin gelecek planlarını ve trendlerini kapsamlı bir şekilde konuşmak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiriyor.

PROGRAM ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Program öncesinde açıklamalarda bulunan Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Ata Özkaya, "Bölgemizde özellikle ekonomi, finans, güvenlik, jeostratejik ve jeoekonomik alanlarda bölgesel güç olmaya yürüyen ülkemizin bu planı nasıl gerçekleştireceğine dair strateji oluşturmasıdır." ifadelerini kullandı.

Doğan Trend Otomotiv CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Dağtekin, "Bir Makine mühendisi için en önemli hayallerden biridir üretimin içinde olmak. TOGG'u bu alanda çok önemsiyorum. Türkiye'de başarısı zaten malum." dedi.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, "İş insanlarımızın varlıkları ülkemizin varlıklarını oluşturuyor." dedi.

  • Akşam Future&Trends Summit
  • Türkiyenin Gelecek Yüzyılı
  • Burak Dağlıoğlu

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