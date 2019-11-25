Başkan Erdoğan Katar'dan duyurdu: İsmi Halid bin Velid olacak

Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, '' Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden ayrı tutmuyoruz. Ülkemiz Katar'ın kara gün dostudur. Dostlarımızı asla yalnız bırakmayız.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı zihniyet ürünü değildir. Kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir. Sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarı ve barışına da hizmet etmektedir.