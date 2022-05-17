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Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki teröristler Bursa'da yakalandı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, canlı bomba saldırısı hazırlığındaki teröristin de aralarında bulunduğu üç örgüt mensubu gözaltına alındı.

DHA17 Mayıs 2022 Salı 12:14 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021 yılında Çorum'da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijitaller materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.

Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere de el konuldu.

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