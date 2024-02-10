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Güncel

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti

Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti' dedi.

10 Şubat 2024 Cumartesi 13:52 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

*Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Genciyle yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle tüm Zonguldaklı kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum.

* Nisandan beri 25 metreküplük doğal gaz miktarını faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz.

* Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti.

* 2024 sonunda 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol, hem maden hem doğal gazda yeni müjdeler vermeyi hedefliyoruz.

* Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz.

* 2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz

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