CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

*Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Genciyle yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle tüm Zonguldaklı kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum.

* Nisandan beri 25 metreküplük doğal gaz miktarını faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz.

* Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibarıyla 35 bin varili geçti.

* 2024 sonunda 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol, hem maden hem doğal gazda yeni müjdeler vermeyi hedefliyoruz.

* Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri azim ve cesaretle hayata geçiriyoruz.

* 2024 yılı sonunda Gabar'daki günlük petrol üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz