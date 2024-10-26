CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Oy yoksa hizmet de yok' diyenlerden değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130.000 Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* 31 Mart sürecinde en fazla örselenen Hatay oldu. Hataylı kardeşlerimiz depremin yaralarını sarmaya çalışırken maalesef başkaları da kendi aralarında koltuk kapmaca oynuyordu.

* Hatay kaderine terk edilmişti. Cumhur İttifakı olarak Hataylı kardeşlerimin çığlıklarına kulak verdik. 31 Mart gecesi gözümüz kulağımız hep Hatay'da oldu.

* 31 Mart'ta on yıllık fetret devrinden kurtardığımız Hatay'ı hep birlikte çok daha güzel yerlere taşıyacağız.

* Oy yoksa hizmet de yok diyenlerden değiliz. Bize oy versin vermesin Hataylı kardeşlerimize hizmet götüreceğiz.