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Güncel

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehri yönetmesi gerekenler İstanbul'dan başka her işle uğraştı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şehri yönetmesi gerekenler İstanbul'dan başka her işle uğraştı. Depreme hazırlık için sarf edilmesi gereken vakit, delege avlarında, DEM'le pazarlıkta. İstanbul'un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda herhangi bir çaba, gayret, proje, icraat gördünüz mü?' dedi.

29 Mart 2024 Cuma 14:41 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Genç yaşta kaybettiğimiz Osman kardeşimiz partimizde farklı görevlerde bulunmuş, davamıza hizmet etmiştir. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.

* Sultanbeyli ile bizim aramızdaki gönül bağı çok eski ve derindir. İstanbul'un yaşadığı çarpık şehirleşmenin en ağır sonuçlarının görüldüğü yerlerden birisi Sultanbeyli'ydi.

* İnsanların sırf inançlarından dolayı taciz edildiği Sultanbeyli bu badireleri geride bıraktı.

* Emperyalistlerin uzantıları vesayetçilere ve darbecilere eyvallah etmediğimiz için önümüze tuzak üzerine tuzak kuruldu. 'One minute' diyerek masumlara uygulanan zulme karşı koyduğumuz tavır için ayrımcılığa maruz kaldık.

* Dünya beşten büyüktür diyerek küresel yönetim ve güvenlik sisteminin çarpıklıklarına itiraz ettiğimiz için ambargolara uğradık.

* İstanbul'da 30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi, maalesef son 5 yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür.

* İstanbul'un yönetimi yarı zamanlı mesaiyle olacak bir iş değildir. İstanbul kendine ortak kabul etmez.

* Lazım olduklarında, hava bozuk olduğunda ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde ya büyükelçilerle Sarıyer'de balıkta.

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