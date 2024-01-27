CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in çilesi sona erecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satırı başları;

"Şehir hastanemiz 628 bin metrekareyi bulan kapalı alanı, yüksek yatak kapasitesi, diğer birimleriyle güzel İzmirimize yakışır bir eser oldu. Bu dev hastanenin altyapısı itibarıyla buranın yollarıyla alakalı tabi, acaba yollarını kim yaptı diyene sorarsınız. Kimin yapması lazım, büyükşehir belediyesinin yapması lazım. Büyükşehir yolları yaptı mı, hayır. Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi, ilk etabı hallettik ama yetmez. İnşallah buranın yollarıyla alakalı ikinci etabı da Ulaştırma Bakanlığımız en güzel şekliyle yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Hastane yapınca ulaşım şart. Hastanemize hızlı, emniyetli erişim için inşa ettiğimiz 4 km uzunluğundaki bağlantı yolu ve kavşağını da bugün hizmete açıyoruz. Hastanemiz dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biridir. 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım eser ve hizmet siyasetimizin önemli bir nişanesidir.

Seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte ben inanıyorum ki güzel İzmir'in güzel insanları burada Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehirin başına getirecek ve böylece altyapı noktasında da İzmirimizin bu çileleri sona erecektir."