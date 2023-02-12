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Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremde yıkılan binalardan sorumlu 131 kişi tespit edildi

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş, bunlardan 1'i tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.' dedi.

12 Şubat 2023 Pazar 00:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Depremde yıkılan binalardan sorumlu 131 kişi tespit edildi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

- 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş, bunlardan 1'i tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

- 6 bin personel hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

- Tahliye operasyonlarımız devam ediyor. 111 bin 500 kişi tahliye merkezlerinden gidenler.

- 32 bin 71 arama kurtarma ekibi çalışıyor.

- 10 ilde 131 şüphelinin sorumluluğu tespit edilmiş 1'i tutuklanmıştır.

- 26 gemi, 70 uçak, 114 helikopter, 45 İHA ve 9 drone çalışmalara devam ediyor.

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