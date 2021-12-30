CANLI Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan ile yapılacak ilk toplantı için tarih verdi!

30 Aralık 2021 Perşembe 20:03 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 21:23

Helin Aslan moderatörlüğünde 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu soruyor, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yanıtlıyor.

Türkiye'nin yürüttüğü normalleşme süreçlerinde son durum ne?

Kabil Havalimanı'nın işletmesi Türkiye'de olacak mi? Yunanistan'la yaşanan gerilimler nereye varacak? Nasıl bir yıl geride kaldı, 2022'de bizi ne bekliyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24'te bütün bu sorulara cevap veriyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Ermenistan ile Karabağ zaferinden sonra ilişkilerin normalleşmesi için Azerbaycan'ın da girişimleri oldu bizde artık savaş bitti.

Özel temsilciler kendi aralarında konuşacaklar, toplantı tarihini belirleyecekler. Henüz tarih belli değil. Ocak ayı içerisinde olması planlanıyor.

Sonuçta Güney Kafkasya'da istikrar için komşu ülkelerin de desteği önemli.

Gördüğümüz kadarıyla şu anki Ermenistan yönetimin yaşadığı en büyük zorluk, savaşın da kaybedilmesinin etkisiyle daha da radikalleşen bir grubun var olması. Özellikle Karabağ Ermenilerinin tutumu ortada.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Biz nasıl onları bir tehdit olarak görmüyorsak, Rusya'nın da Türkiye'nin üye olduğu teşkilatları da kendisine bir tehdit olarak görmemesi gerekiyor.

AFGANİSTAN'DA TALİBAN YÖNETİMİ

Kadınlar konusunda, kızların eğitimi konusunda Taliban'ın eskisine göre daha olumlu mesajlar verdiğini ve daha olumlu adımlar attığını görüyoruz.



"TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL AKTÖR"

Bizim bir taraftan ilişkileri geliştirirken diğer taraftan artık küresel bir aktör olarak göründüğümüze göre dünyada var olan sorunların çözümüne katkı sağlamamız lazım.

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER

Körfez ülkeleriyle de Körfez İş Birliği Konseyi ile de bizim ilişkilerimiz hep iyi gitmiştir.

Karayolu taşımacılığı konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden bize bir anlaşma imzalama teklifi geldi. Biz de buna olumlu yaklaştık.

LİBYA'DAKİ SEÇİM KRİZİ

Bir ülkenin özellikle Libya konumundaki bir ülkenin birliğinin sağlanabilmesi için en önemli yöntemlerden bir tanesi seçimlerin yapılması.

NÜKLEER MÜZAKERELER

Amerika, Batı, Avrupa Birliği; İran'la anlaşıyorsa İsrail bundan niye rahatsız oluyor? Sonuç itibarıyla bu ülkeler anlaşıyorsa bize de bu ülkeleri desteklemek düşer.