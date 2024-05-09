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#CANLI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor

Ankara'da 'Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, hastane randevusunun bir gece önce onaylanmasını gerektiren Onaylı Randevu Sistemine, 13 Mayıs Pazartesi günü başlanacağını açıkladı.

9 Mayıs 2024 Perşembe 13:24 - Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

* (HASTANE RANDEVU SİSTEMİNDE DÜZENLEME) Sınırlı kaynakla sınırsız talebi karşılamaya çalışıyoruz.

* Randevulu ve randevusuz hasta sayıları neredeyse eşit. Geçen yıl 23 milyon kişi aldığı randevusuna gelmedi. 4 randevudan biri boş kaldı. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon.

* Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun.

* Son dönemde ülkemizde üretilen ilaç sayısı artırıldı. Hedefimiz aşıların tamamını üretmek.

* Beyaz Kod uygulaması yanı sıra Gri Kod uygulaması pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Çalışmalarımız sonucunda Beyaz Kod sayısı 1 milyonda 31'den bir milyonda 14'e inmiştir. Gri Kod uygulanan bölgelerde ise bu düşüş ilave olarak yüzde 50'den fazladır.

* 23 Şehir Hastanemizde toplam 34 bini aşkın yatak kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Yatak kapasitesi 15 bini bulacak olan 12 Şehir Hastanemizin yapımı devam etmektedir.

* Kuduz, Hepatit A ve Suçiçeği aşıları teknoloji transferiyle artık ülkemizde üretilecek.

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