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Canlı yayın merakı kazaya davetiye çıkardı! 8 kişilik aile şarampole uçtu, 3'ünün durumu ağır

Şanlıurfa'da içerisinde eşi ve 6 çocuğu bulunan otomobilin sürücüsü, seyir halinde sosyal medyadan canlı yayın yaparken direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç şarampole yuvarlanırken, sürücüsü Mehmet Y. ile eşi ve 6 çocuğu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

DHA06 Kasım 2020 Cuma 17:27 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 17:27
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Kaza, öğle saatlerinde Ceylanpınar- Akçakale karayolunda meydana geldi. Mehmet Y., kullandığı 63 UE 017 plakalı otomobille ilçe merkezi yönüne ilerlerken, eşi ve 6 çocuğuyla birlikte yüksek sesle müzik dinleyip, sosyal medyadan canlı yayın yapmaya başladı. Canlı yayın görüntüsünde, küçük yaştaki çocuğun otomobilin ön koltuğunda emniyet kemersiz seyahat ettiği, sürücünün sürekli hız kadranı ile çevreyi gösterdiği anlar yer aldı. Canlı yayın sırasında takipçilerden biri ise sürücü Mehmet Y.’ye "Yavaş git yeğenlerim var arabada" diye uyarı mesajı attı. Görüntünün son kısmına, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yoldan çıktığı görüldü.

Kazanın devamı görüntüye yansımazken, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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