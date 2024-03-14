24 TV ekranında yayınlanan "Temsil Heyeti" programında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili anlattığı anısı ve sonrasındaki ifadeler konuşuldu.

Fadime Özkan, "Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmasına ilişkin bir hatırasını anlatıyor. Kendisi genç bir iş adamıyken sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul'da belediye başkanı ve esnaf ziyareti yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylikdüzü'nde bir restorana giriyor ve köfte yiyor. Çıkışta da parasını ödemek istediğinde de restoranın sahibi yani Ekrem İmamoğlu para almak istemiyor. Yani ikram ediyor köfteyi." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ ÇİĞLİKTEN ÖTE! İNSANİ AYIP"



Özkan, "30 yılın sonrasında o yayında İmamoğlu, yediği köftenin parasını ödetmediğini söylüyor sonra da diyor ki ömür boyu bunu bir daha ödeyemeyecek ve gülüyor. Ben gençtim o geldi benim şuandaki koltuğumda oturuyordu. Tanıştık bizde köfte ikram ettik dese buraya kadar güzel bir hatıra olurdu." dedi.

Özkan, "Yediği köftenin parasını asla ödeyemeyecek deyip üstüne gülmek bu siyasi çiğlikten de öte insani olarak da çok ayıp bir şey. İkram bizim kültürümüzde kıymetli bir şeydir. Bir bardak su verip sonra başına kakmak siyaseten de kötü ama hakikaten çiğ bir davranış. Kendi hanesine iyi yazmayan bir şey oldu." ifadelerini kullandı.