26 Kasım 2025 Çarşamba
Canlı yayında Kur'an-ı Kerim ve bayrağımıza alçak saldırı! Provokatör kısa sürede yakalandı

Tekirdağ'da bir sosyal mesajlaşma uygulaması üzerinden yapılan canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yakalandı.

IHA26 Kasım 2025 Çarşamba 09:55
Canlı yayında Kur'an-ı Kerim ve bayrağımıza alçak saldırı! Provokatör kısa sürede yakalandı
Tekirdağ'da sosyal medyadan yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

KUR'AN-I KERİM VE BAYRAĞIMIZA ALÇAK SALDIRI: PROVOKATÖR YAKALANDI

Olay Tekirdağ'da meydana geldi.

Bir sosyal medya uygulaması üzerinden yapılan canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli şahıs U.Ç., Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmasıyla tespit edilip gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

