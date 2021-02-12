Çarpıcı açıklama: Söz konusu Türkiye olunca, kendi içinde çatışan gruplar bile birleşiyor

AA 12 Şubat 2021 Cuma 07:58 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 07:58

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından video konferans yoluyla "Türkiye-Yunanistan İlişkilerinin Geleceği" başlıklı web paneli düzenlendi.

SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Enes Bayraklı'nın moderatörlüğünü yaptığı panele, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Mert Uzuner, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Ali Hüseyinoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emete Gözügüzelli ve Diriliş Postası yazarlarından Batuhan Gülşah katıldı.

Uzuner, yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde çeşitli konularda zaman zaman gergin dönemlerin yaşandığını anımsattı.

Türk-Yunan ilişkilerinde, egemenlik paylaşımı sorunu olduğunun altını çizen Uzuner, iki ülkenin belirli bölgelerde hak talep etmesinden kaynaklanan gerginliklerin de oluştuğuna dikkati çekti. Uzuner, Batı Trakya'daki Türk azınlık meselesinin de ikili ilişkilerde önemli sac ayaklarından biri olduğunu kaydetti.

Uzuner, Yunanistan'ın da içinde bulunduğu Avrupa Birliğinin (AB) Kıbrıs politikasına ilişkin yaptığı değerlendirmede de Birliğin bütüncül bir politikayla hareket etmediğini ve üyelerin ülke bazlı tutum sergilediğinin altını çizdi. Uzuner, "AB'nin toplu bir Kıbrıs politikası olduğunu söylemek zor." dedi.

- "YUNANİSTAN, YEE GİBİ KURUMLARIN AÇILMASINA İZİN VERMİYOR"

Hüseyinoğlu da Batı Trakya'daki Türk azınlığın yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, Yunanistan'ın, Türkiye'yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmayı amaç edinen Yunus Emre Enstitüsü (YEE) gibi kurumların açılmasına izin vermediğini belirtti.

Hüseyinoğlu, "Türkiye'nin 1923'ten günümüze kadarki siyaseti, Batı Trakya'daki Türk azınlığın, çoğunluk Yunan ulusu ve kültürü içinde asimile olmamasına yöneliktir. Batı Trakya Türklerinin kendi özlerini koruyarak, asimile olmadan çoğunluk topluma entegre olmasına yöneliktir." diye konuştu.

Buna karşılık, Yunanistan'daki Türk algısının negatif olduğunu ve bu yönde seyretmeye de devam ettiğini söyleyen Hüseyinoğlu, "Bunun bir yansıması da Batı Trakya Türklerine oluyor. Geçmişten günümüze 'Siz Türk değil, Müslümansınız.' söylemi bunun en bariz yansımalarından biri." ifadelerini kullandı.

- "YUNANİSTAN MEGALİ İDEA'DAN VAZGEÇMEDİ"

Gözügüzelli de Yunanistan'la ilişkilerde önemli ve tarihi bir süreçten geçildiğine işaret ederek, bu süreçte Yunanistan'ın hangi amaç doğrultusunda hareket ettiğinin ortaya konması gerektiğinin altını çizdi.

"Yunanistan halen Helen milliyetçiliği temelinde Megali İdea dediğimiz ülküden vazgeçmemiştir." ifadesini kullanan Gözügüzelli, bu bağlamda, Batı Trakya'da Türk azınlığın haklarını teslim etmeyen Yunanistan'ın, Kıbrıs'ı da Yunan adasına çevirmeye çalıştığını söyledi.

- "SÖZ KONUSU TÜRKİYE OLUNCA, KENDİ İÇİNDE ÇATIŞAN GRUPLAR BİLE BİRLEŞİYOR"

Panteion Üniversitesinde yüksek lisans çalışmalarına devam eden Diriliş Postası yazarlarından Gülşah da son dönemde Yunan medyasının tamamında "Türkiye karşısında Yunanistan'ın mağdur olduğu yönünde" bir politikanın yürütüldüğüne işaret etti.

Gülşah, "Söz konusu Türkiye olduğunda kendi içerisinde çatışan gruplar arasında bile bir birleşme görüyoruz." diye konuştu.